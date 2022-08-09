Грозный, , 04:25 — REGNUM Территория завода Knauf в городе Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью перешла под контроль союзных войск. Об этом 9 августа сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

На опубликованной главой Чечни видеозаписи исполняющий обязанности командира спецназа «Ахмат» Ахмед Сайдарханов (Комбат) докладывает оперативную обстановку.

«Спецназ «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР успешно зачищает ответственные территории от бандеровской нечисти. Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода «Кнауф». Наши бойцы планомерно, путём грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, тем самым, вынуждая противника покинуть свои укреплённые позиции», — так прокомментировал Кадыров доклад и. о. командира спецназа «Ахмат».

Как указал глава Чечни, спецоперация по освобождению Донбасса от украинских неонацистов проходит в штатном режиме, её результаты впечатляют. По словам Кадырова, освобождения ДНР не придётся долго ждать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров, что в Донбасс после завершения курсов по тактической и огневой подготовке отправился из Чеченской Республики очередной отряд добровольцев для участия в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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