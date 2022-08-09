Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Федеральное бюро расследований США (ФБР) не стало информировать Белый дом о намерениях провести обыск в поместье бывшего американского президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, передает телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ничего не было известно заранее — некоторые узнали из обычных СМИ, другие — из соцсетей», — заявил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники ФБР обыскали его дом в штате Флорида. По его словам, агенты бюро заранее не предупредили бывшего главу Белого дома об обыске. Трамп отметил, что сотрудники ФБР взломали его личный сейф, чего до этого не происходило ни с одним главой государства. Газета The New York Times предположила, что силовики искали секретные документы, якобы взятые Трампом из Белого дома.

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