Красноярск, 9 августа, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Во вторник, 9 августа, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +25… +27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Лето

В 7:55 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 9 на 10 августа ожидается до +13… +16 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость восточного ветра 5−10 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В среду, 10 августа, в Красноярске до +23… +26 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до +14… +17 °C.

В четверг, 11 августа, в Красноярске ожидается до +22… +25 °C днём и до +15… +18°C ночью. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 9 августа на юге Таймырского муниципального района (МР), в Эвенкийском МР, в Туруханском районе, в южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами грозы, при грозах шквалистые усиления ветра до 15−18 м/с.

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