Прага, 9 августа, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Дефицит внешней торговли в Чехии в июне 2022 года составил 12,1 млрд чешских крон (около $503 млн). Об этом говорится в отчете чешского бюро статистики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Сообщается, что экономика Чехии столкнулась с проблемами из-за роста цен на энергоносители. При этом компенсировать часть торгового дефицита Праге удалось за счет прибыли от продажи автомобилей, электричества и металлопродукции. В то же время торговый баланс с Евросоюзом вырос на 20 млрд крон.

«Мы пока не видим существенных изменений во внешней торговле в июне по сравнению с предыдущими месяцами. Экспорт и импорт существенно увеличились, однако торговый баланс опять оказался отрицательным», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что с января по июнь 2022 торговый дефицит Чехии достиг 76 млрд крон. При этом прибыли за аналогичный период 2021 года составили 76,2 млрд чешских крон.