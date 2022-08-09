Москва, 9 августа, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Иск о невыполнении гарантийных обязательств перед клиентами подала на американскую компанию Nike организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Об этом 9 августа сообщает издание «Известия».

Подошва обуви Nike

Первое заседание по иску назначено на 18 августа, оно пройдёт в Черёмушкинском районном суде Москвы. Претензии связаны с невыполнением компанией гарантийных обязательств, ответчиками станут ООО «Найк» и ООО «Найк Ретэйл» — официальные дистрибьюторы и уполномоченные импортёры компании в России.

«Следуя санкциям, введенным США, корпорация Nike Inc. приняла решение прекратить свою деятельность в России. В том числе прекратить импорт и продажи товаров, а вместе с тем ликвидировать подконтрольные ей российские юрлица, являющиеся уполномоченным импортером и продавцом этих товаров», — пояснил глава ОПИ Олег Павлов.

Глава организации указывает, что в связи с уходом из России компания перестала исполнять гарантийные обязательства. В иске ОПИ просит суд признать действия официальных дистрибьюторов противоправными и обязать компанию возобновить деятельность в России и не прекращать её вплоть до истечения гарантийных обязательств.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уходе с российского рынка производителя спортивной одежды и обуви Nike.