Тобольск, Тюменская область, 9 августа, 2022, 03:54 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске к порогу больницы была подброшена двухлетняя девочка. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на департамент социального развития Тюменской области.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

«Ребёнок поступил в лечебное учреждение 5 августа… Находится в лечебном учреждении, органы системы профилактики в курсе ситуации. Ведётся работа, вопрос находится на контроле», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что это уже третий случай за месяц, когда тюменки бросают детей на произвол судьбы в различных местах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тобольске 10 июля в подъезде жилого многоэтажного дома женщина оставила пятимесячного младенца, укутанного в полотенце. К счастью, быстро обнаружилась 32-летняя мать малыша, которая пояснила, что оставила посидеть с сыном свою подругу. А 4 июля в тюменском городе Ишиме женщина на улице оставила восьмимесячного младенца. Личность «кукушки» до сих пор не установлена. Ребёнок был госпитализирован в местную больницу.