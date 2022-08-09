Москва, 9 августа, 2022, 03:48 — ИА Регнум. К 30 августа 2022 года Минэкономразвития России планирует выбрать подрядчика, который займётся созданием национальной единой среды взаимодействия всех участников нормотворческого процесса — ГИС «Нормотворчество». Начальная цена соответствующего тендера составляет 286 666 596,44 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM It

По контракту, который должен быть выполнен в четыре этапа к 20.12.2023 года, планируется аванс в размере 28,76%. Профинансируют работы из федерального бюджета.

Первый этап продлится около двух месяцев — с 12 сентября по 30 ноября 2022 года.

Среди причин создания новой системы указана скорость взаимодействия в рамках межведомственных согласительных процедур, в которых обмен бумажными документами остается основным способом взаимодействия, а это «существенно удлиняет общий срок подготовки проектов нормативных правовых актов».

«Необходимость оптимизации (цифровизации) порядка подготовки проектов актов, включая отказ от излишней бумажной работы, которая влечет значительные трудовые и временные затраты органов государственной власти Российской Федерации, требует перевода в цифровой формат. В этих целях нужна сформированная единая площадка для проведения всего комплекса необходимых процедур, связанных с подготовкой проектов нормативных правовых актов», — уточняется в техзадании.

Напомним, ранее ФНС России подвела итоги тендера на развитие одной из своих информационных систем — АИС «Налог-3». Контракт подписали на сумму почти 0,6 млрд рублей. Помимо этого, в августе 2022 года Минпромторг России планирует выбрать исполнителя на контракт по развитию информсистемы оказания госуслуг в электронном виде. Стартовал тендер с начальной ценой 10 млн рублей.