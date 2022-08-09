Оттава, , 03:39 — REGNUM Глава генштаба Канады Уэйн Эйр ушел от вопроса журналистов о присутствии канадских военных на Украине, передает телеканал CBC.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы никогда не будем говорить о негласных или деликатных специальных операциях — подтверждать или отрицать их», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Эйр назвал сообщения канадских СМИ об участии канадских военных в боевых действиях на стороне Киева спекулятивными. По его словам, Оттава не собирается подвергать опасности военнослужащих своей страны. Тем не менее Эйр подтвердил, что военные Канады будут готовить украинских боевиков на территории Великобритании.

Ранее канадские СМИ сообщили о присутствии сил специальных операций Канады на территории Украины. По их данным, канадские военные ведут разведку, поставляют вооружения, а также готовят боевиков.