Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Документы, которые экс-президент США Дональд Трамп мог взять с собой, уходя из Белого дома, по всей вероятности, заинтересовали агентов ФБР в имении Мар-а-Лаго экс-американского лидера. Об этом 8 августа сообщает издание The New York Times.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняет издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом обыска в имении Трампа во Флориде, скорее всего, агенты ФБР были нацелены на изъятие материалов, которые он привёз в имение после того, как покинул Белый дом. Утверждается, что экс-президент США привёз с собой много коробок, набитых засекреченными документами. Обыск в Мар-а-Лаго был, как минимум, частично направлен на выяснение, остались ли в доме Трампа ещё какие-либо документы.

В свою очередь, издание Washington Post ранее сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения Трампа Мар-а-Лаго коробки с документами. Предполагается, что среди документов была переписка с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также письмо экс-президента США Барака Обамы, по традиции оставленное им преемнику в 2016 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп заявил про обыск агентами ФБР его имения во Флориде.

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