Токио, , 03:28 — REGNUM Почти треть японцев не возражают против сброса воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, представленные японским телеканалом NHK.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что 27% респондентов назвали разумным решение о сбросе воды с АЭС. При этом 25% опрошенных японцев выступили против этой инициативы. Еще 43% респондентов не стали занимать какую-либо четкую позицию по этому вопросу.

Сам опрос проводился с 5 по 8 августа по телефону в Японии. В нем приняли участие более 1,2 тыс. жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии одобрил план по сбросу воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Японская энергетическая компания TEPCO утверждает, что вода якобы очищена от радиоактивных веществ и безопасна для окружающей среды. С осуждением этого решения уже выступили Китай и Северная Корея.

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