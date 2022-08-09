Владивосток, 9 августа, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» 8 августа 2022 года сообщило о рокировках среди своих акционеров. Существенно долю нарастил Александр Евдокимов, которого связывают с семьей действующего губернатора Приморья Олега Кожемяко, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт раскрытия информации.

Игорь Новиков (Администрация Приморского края) Владивостокский морской рыбный порт

Ранее доля Евдокимова, который является бизнес-партнёром сына губернатора Никиты Кожемяко и руководителем ряда компаний других членов семьи Кожемяко, составляла 24,99% голосов, приходящихся на голосующие акции. После корректировки она выросла до 47,37%.

Корректировка произошла за счёт приобретения «доли участия в эмитенте». Соответствующее основание, судя по сообщению руководителя предприятия, возникло 1 августа 2022 года.

До этого, 19 июля 2022 года, порт также раскрыл сведения о контролирующих лицах акционера эмитента. Уточнялось о приобретении Ларисой Белобровой (супругой бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина) «права косвенно контролировать лицо, являющееся акционером ОАО «Владморрыбпорт». Речь шла об АО «Дальинвестгрупп», где Белоброва контролирует 81,23% голосов. В свою очередь, «Дальинвестгрупп» является владельцем 100%-ной доли в уставном капитале ООО «ТИГР-Инфраструктура» (Москва). Компания «ТИГР-Инфраструктура» владеет 90% уставного капитала ООО «Геотэкс», которое владеет во «Владморрыбпорте» 51,9% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

Напомним, во «Владморрыбпорте» в последнее время проходили существенные внутренние рокировки. Имелись сведения, что контроль над активом делят лица, приближённые к бывшему губернатору Дарькину и действующему главе региона Кожемяко.

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