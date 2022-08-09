9 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Так не доставайся же ты никому — по такому принципу киевский режим, по всей видимости, относится к освобождённым Россией территориям.

Георгий Балаков, , 04:13 — REGNUM Мир на грани ядерной катастрофы. Это не пустые слова и даже не пролог к третьей мировой войне, угроза которой сейчас велика как никогда. Это реальность, с которой европейский континент может столкнуться уже в скором времени. Речь идет о Запорожской АЭС, по которой вооруженные силы Украины ведут массированный артиллерийский обстрел чуть ли не в ежедневном режиме. Именно поэтому внимание всех популярных телеграм-каналов приковано к событиям в городе Энергодаре, где расположен этот стратегический объект.

Цель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Из-за обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Пожарным удалось ликвидировать задымление. Для предотвращения нарушения работы Запорожской АЭС мощность 5-го и 6-го энергоблоков снизили до 500 мегаватт, уточнили в ведомстве. Запорожскую АЭС обстреляли 7 августа около 12 часов 40 минут. Огонь велся украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате обстрела повреждена высоковольтная линия «Каховская», подающая электроэнергию в Запорожскую и Херсонскую области», — сообщил телеграм-канал Readovka.

По мнению авторов других популярных сообществ Telegram, киевский режим не остановится, пока не добьется ядерной катастрофы.

«Запорожская АЭС обязательно полыхнёт. То упорство, с которым Украина проводит ее обстрел, говорит только об одном: сгорел сарай, гори и хата. Затем нечто подобное мы сможем увидеть на Днепровском каскаде ГЭС. Освобожденная территория Украины не нужна никому, кроме России, и затопленное ядерное болото на ее месте в полной мере устраивает тех, кто сейчас платит эту девушку», — делает мрачный прогноз телеграм-канал «Старше Эдды».

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ Министерство обороны России

При этом Россия неоднократно приглашала МАГАТЭ посетить объект и удостовериться, что угрозу ядерной катастрофы провоцирует именно киевский режим, напоминает телеграм-канал «Мейстер». Дошло до того, что в дело пришлось вмешаться генсеку ООН Антониу Гутеррешу, который призвал пустить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, визиту которых препятствует украинская сторона.

«Станция находится под контролем России с 28 февраля, однако за все это время комиссия МАГАТЭ так и не удосужилась ее посетить, несмотря на все беспокойства о судьбе АЭС и хранящихся на ней ядерных материалов. Причина этому проста до неприличия — сопротивление Киева. Да, Украина не контролирует станцию физически, но ООН и МАГАТЭ признают права Киева на ЗАЭС и ждут разрешения на визит, который совсем не в его интересах — комиссия ведь может дезавуировать его байки про российское оружие на территории станции и жестокую эксплуатацию персонала ЗАЭС. А заодно и рассмотреть, откуда на станцию летят снаряды. Поэтому периодически делаются заявления, что надо ехать и все проверять, но в итоге никуда не едет, потому что «нужно согласие всех игроков». А его нет и не будет», — написал автор поста.

При этом в ООН, по всей видимости, понимают, к какой катастрофе может привести террористическая тактика киевского режима. По крайней мере, в пользу этого говорят слова генерального секретаря организации.

«Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить удары по Запорожской и другим АЭС. Госдеятель считает, что любые военные атаки на АЭС являются самоубийственным актом. Вчера украинские подразделения 44-й артиллерийской бригады обстреляли Запорожскую АЭС. Огонь вели из района населенного пункта Марганец», — сообщил телеграм-канал Readovka.

Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ Министерство обороны России

Тем не менее сейчас в деле наметились пусть и незначительные, но подвижки. В МАГАТЭ, видимо, наконец-то начали осознавать, что киевский режим потерял адекватное восприятие реальности и готов совершить террористический акт глобального масштаба, обрекая не только Украину, но и весь европейский континент, а также акваторию Черного моря на чудовищную катастрофу.

«Генсек ООН Антониу Гутерреш ведет переговоры с МАГАТЭ для организации визита инспекторов агентства на территорию Запорожской АЭС, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Остается надеяться, что в МАГАТЭ наконец то начнут выполнять свои обязанности и примут приглашение России посетить Запорожскую АЭС, чтобы убедиться: её обстрелы — это дело рук Киева. В противном случае ядерный апокалипсис рискует переместиться со страниц книг из жанра фантастики в реальный мир.

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