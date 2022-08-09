Белгород, 9 августа, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Белгородское ООО «Гринхаус», которое занимается выращиванием овощей и принадлежало сыну миллиардера Романа Абрамовича — Аркадию, сменило владельца. С 5 августа 2022 года основным владельцем актива стало АО «Тандер», которое управляет сетью магазинов «Магнит», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продажа огурцов

АО «Тандер» в компании принадлежит 99,99%. Ещё небольшая доля есть у ООО «Сельта», подконтрольного тому же «Тандеру». Доли заложены в Газпромбанке.

Выручка «Гринхаус» по итогам 2021 года составила 1,502 млрд рублей при чистом убытке — 488,2 млн рублей. В базе «Контур. Фокус» уточняется, что у ООО получен чистый убыток и в 2020, и в 2019 годах, а собственный капитал имеет отрицательное значение — 2,7 млрд рублей.

Напомним, Аркадий Абрамович владеет компанией из Московской области — ООО «Сигма кэпитал», а та, в свою очередь, была владельцем долей ещё в двух компаниях. Ей, в частности, принадлежало 74,99% в ООО «Гринхаус». Ещё доли в компании были у Ирины Панченко и Аркадия Абрамовича. Компании «Гринхаус», в свою очередь, принадлежит торговое ООО «Сигма трейдинг».

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