Сеул, 9 августа, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Как минимум семь человек погибли, девять пострадали, а судьба ещё шестерых остаётся неизвестной из-за сильнейших за последние 80 лет линей, обрушившихся на центр Южной Кореи. Об этом 9 августа сообщает агентство Yonhap.

Сеул

Уточняется, что, по последним данным официальных властей, количество погибших от наводнений и других ЧП, связанных с сильными ливнями, достигло семи человек. Ещё девять человек получили травмы разной степени тяжести, информация об их состоянии не уточняется.

Кроме того, шесть человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что вечером 8 августа в Сеуле за час выпало более 100 мм осадков, а в районе Тонджак количество осадков составило 141,5 мм в час, что стало самым высоким показателем с 1942 года. Ситуация в Сеуле и его пригородах остаётся близкой к критической. Затоплены автодороги, из-за подтопления станций прекратил свою работу метрополитен. На одной из станций метро произошло обрушение потолка.

Метеорологи прогнозируют выпадение сильных осадков в Сеуле и прилегающих районах в течение как минимум ближайших суток. На настоящий момент в городе наблюдается дождь, количество осадков составляет около 40 мм в час.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Южной Корее произошло сильнейшее за последние 80 лет выпадение осадков.