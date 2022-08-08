Вашингтон, 9 августа, 2022, 02:51 — ИА Регнум. США передали киевскому режиму уже «множество сотен» ракет для систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и наладили стабильные поставки этих боеприпасов. Об этом заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол 8 августа заявил на брифинге, посвящённом предоставлению Киеву нового пакета военной помощи.

Defense. gov HIMARS

По словам чиновника, Пентагон не называет точного числа передаваемых ракет, чтобы не уведомлять Россию обо всех деталях. Тем не менее, заверил Кол, в настоящее время США организовали такой ритм поставок на Украину, что боеприпасы «прибывают со стабильной периодичностью». И они войдут и в следующий пакет военной помощи.

Колин Кол «Мы предоставили множество сотен этих ракет за последние несколько недель, но я не буду вдаваться в детали насчёт точного числа в нынешнем пакете».

Кол отметил, что США направили на Украину 16 установок HIMARS, что «в действительности довольно много».

Колин Кол «По нашим оценкам, не нужны сотни этих систем, чтобы добиться (необходимого) эффекта. Речь идёт о высокоточных системах, предназначенных для очень конкретных видов целей, и украинцы их так и используют».

Как сообщало ИА REGNUM, власти США считают, что на Украину поставлено уже достаточно РСЗО типа HIMARS и пока не планируют новых поставок этих комплексов.

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