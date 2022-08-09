Донецк, , 02:31 — REGNUM Один из членов украинской нацистской группировки «Медведи SS», которая занималась диверсиями и террором против мирных жителей, скончался из-за наркозависимости в плену. Об этом сообщили в следственных органах ДНР.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Один из десяти участников диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS» помимо хронических заболеваний из-за регулярного употребления наркотических веществ до сдачи в плен из «Азовстали» страдал наркозависимостью, которая и усугубила состояние его здоровья», — приводит ТАСС слова источника.

Отмечается, что после попадания в плен этот наркозависимый боевик скончался до окончания расследования. В следственных органах подчеркнули, что уголовное дело в отношении него будет закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Ожидается, что уже в ближайшую неделю суд рассмотрит дело и вынесет приговор девяти оставшимся членам этой нацистской группировки. Сторона обвинения уже потребовала наказания для боевиков в виде смертной казни.