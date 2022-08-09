Ровно, Украина, , 08:54 — REGNUM В украинском городе Ровно улицу Витебскую переименовали в улицу Кастуся Калиновского. Об этом сообщила пресс-служба «Полка Калиновского».

Викентий Константин Калиновский Иван Шилов © ИА REGNUM

С такой инициативой выступили местные власти западноукраинского города.

«Бойцы полка Калиновского приняли участие в мероприятии по этому случаю по приглашению секретаря Ровенского городского совета Шакирзяна Виктора Владимировича», — сообщила пресс-служба «полка».

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские националисты, воюющие на Украине и в Донбассе, объединились в батальон, названный в честь польского повстанца Винцента Калиновского. Позже батальон был преобразован в полк.