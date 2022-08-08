Каир, 9 августа, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Египет ждет, когда народ Палестины сможет добиться желаемого мира и соблюдения их законных прав, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонных переговоров с главой правительства Израиля Яиром Лапидом.

Египет

«Египет ожидает восстановления надежд палестинского народа на достижение желанного мира и реализацию его законных прав в соответствии с международными нормами, что непременно требует прекращения цикла насилия и повторной эскалации», — заявил он.

В ходе диалога также обсуждалась роль Египта в качестве посредника в переговорах между Израилем и Палестиной. Подчеркивалось, что именно благодаря Каиру удалось достичь скорого перемирия. При этом президент Египта указал, что Израилю необходимо принять меры для улучшения жизни простых людей в секторе Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция поддержала установление перемирия между Израилем и Палестиной. Париж также потребовал наладить поставки гуманитарной помощи и помочь с лечением для всех раненых в секторе Газа.