Брюссель, , 08:51 — REGNUM Евросоюз не признаëт легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко и призывает его прекратить участие в спецоперации России на Украине. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепа Борреля по случаю второй годовщины протестов после выборов 2020 года.

Жозеп Боррель Piutus

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«Во вторник исполняется вторая годовщина фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года, которые лишили белорусов возможности свободно выбирать свое будущее. В этот день мы вновь заявляем о нашей твердой поддержке их демократических устремлений и усилий по защите основных прав человека. Мы повторяем, что у Александра Лукашенко нет никакой демократической легитимности», — заявил политик.

По мнению Борреля, в ответ на протесты белорусские власти начали массовые репрессии против несогласных. С тех пор давление на людей только усилилось. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день в Белоруссии насчитывается более 1200 «политзаключенных».

Боррель от имени ЕС призвал официальный Минск освободить «политзаключенных», уважать права человека и прекратить участие в российской специальной военной операции на Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, после оглашения их итогов в республике вспыхнули массовые протесты против избранного президента Александра Лукашенко.