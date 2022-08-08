Амстердам, 9 августа, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Рейн на территории Нидерландов упал до рекордно низкой отметки из-за аномально жаркой погоды. Об этом 8 августа сообщила Еврокомиссия в своём аккаунте в Twitter.

Алексей Боголюбов. Долина Рейна около Рагаца. 1856

Как указывает Еврокомиссия, уровень воды в Рейне на территории Нидерландов упал до самой низкой отметки в истории наблюдений. Уточняется, что причиной такого явления стали засухи и пожары как результат изменения климата.

К публикации приложены фотографии, полученные со спутниковой системы «Коперник», на которых можно увидеть состояние реки. На них можно чётко увидеть значительное сужение русла реки в результате обмеления.

Как поясняется в публикации, проблему изменения климата сможет решить только «зелёный переход».

По данным Еврокомиссии, около 50% территории Евросоюза этим летом пострадало от засухи, что может сказаться на будущем урожае, потери могут составить 10-15%. Кроме того, из-за жары и недостатка осадков в Европе постоянно вспыхивают лесные пожары.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании впервые в истории на фоне аномальной жары пересох исток реки Темзы, переместившись на 8 км от официального места зарождения реки.