Нью-Йорк, США, , 02:18 — REGNUM США серьёзно относятся к своим обязательствам по выдаче виз представителям других государств для посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил представитель американского постпредства при ООН, комментируя вопрос о выдаче визы на въезд в страну для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи министру иностранных дел России Сергею Лаврову, против которого 25 февраля США ввели санкции.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

«Визовые вопросы являются конфиденциальными по законодательству США. Как принимающая страна, Соединённые Штаты имеют обязательства в рамках соглашения о штаб-квартире ООН способствовать поездкам в район штаб-квартиры ООН представителям государств — членов ООН», — передаёт ТАСС слова представителя постпредства США при ООН.

представитель постпредства США при ООН «Мы серьёзно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН».

Ранее МИД РФ обращался к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с письмом, в котором высказывалась озабоченность в связи с пренебрежением Соединёнными Штатами своими обязательствами, в частности — по выдаче виз российским дипломатам для посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, российскую делегацию на Генеральной Ассамблее ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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