Нью-Йорк, США, 9 августа, 2022, 02:18 — ИА Регнум. США серьёзно относятся к своим обязательствам по выдаче виз представителям других государств для посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил представитель американского постпредства при ООН, комментируя вопрос о выдаче визы на въезд в страну для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи министру иностранных дел России Сергею Лаврову, против которого 25 февраля США ввели санкции.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Визовые вопросы являются конфиденциальными по законодательству США. Как принимающая страна, Соединённые Штаты имеют обязательства в рамках соглашения о штаб-квартире ООН способствовать поездкам в район штаб-квартиры ООН представителям государств — членов ООН», — передаёт ТАСС слова представителя постпредства США при ООН.

представитель постпредства США при ООН «Мы серьёзно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН».

Ранее МИД РФ обращался к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с письмом, в котором высказывалась озабоченность в связи с пренебрежением Соединёнными Штатами своими обязательствами, в частности по выдаче виз российским дипломатам для посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, российскую делегацию на Генеральной Ассамблее ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.