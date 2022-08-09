Минск, 9 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала недостойным предложение оппозиционера Вадима Прокопьева в кратчайшие сроки создать правительство в изгнании. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

«На самом деле такие вещи не обсуждаются в виде ультиматумов. Если это такое «взятие на понт», то я не думаю, что оно должно остаться с ответом. Но я так понимаю, что он любое мое высказывание либо не высказывание переведет в ту сторону, которую нужно ему. Но я думаю, что лучше беседы нет ничего. И вот так со сцены бросить: да-да, нет-нет — это как минимум некорректно и недостойно мужчины», — заявила Тихановская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе 8 августа началась конференция демократических сил «Новая Белоруссия», именно на ней Вадим Прокопьев высказал своë предложение Тихановской.