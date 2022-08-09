Минск, 9 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало отказался приехать в Вильнюс на конференцию «Новая Белоруссия». Его на форуме представила жена Вероника, которая два года назад входила в оппозиционный штаб вместе со Светланой Тихановской и Марией Колесниковой. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Iryna Pranovich Вероника Цепкало

Вероника Цепкало заявила, что еë мужу конгресс «напоминает Белорусское национальное собрание, где мы видим, что собрание открывает один спикер и закрывает один спикер».

Вероника Цепкало «Как таковой дискуссии нет. Очень много вопросов мы хотим адресовать Светлане [Тихановской]. К сожалению, Светлана не отвечает на эти вопросы, на них отвечают ее советники. Но если ты называешь себя демократическим лидером, то будь добра отвечай на вопросы, которые идут от белорусского общества, демократических лидеров и граждан. Я считаю, что моего представительства здесь достаточно. Я шла со Светланой на президентских выборах. Я вместе с ней стояла на сцене. Как видите, сегодня я с ней не стою на сцене. Я сижу в одном ряду с ней, но не на сцене».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе 8 августа началась конференция демократических сил «Новая Белоруссия». В ней приняли участие экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, представитель еë офиса Александр Добровольский, представитель организации BYPOL Александр Азаров, экс-ресторатор Вадим Прокопьев, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, врач-психиатр Дмитрий Щигельский.