Вероника Цепкало пожаловалась, что Тихановская не отвечает на её вопросы
Минск, 9 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало отказался приехать в Вильнюс на конференцию «Новая Белоруссия». Его на форуме представила жена Вероника, которая два года назад входила в оппозиционный штаб вместе со Светланой Тихановской и Марией Колесниковой. Об этом сообщает издание «Зеркало».
Вероника Цепкало заявила, что еë мужу конгресс «напоминает Белорусское национальное собрание, где мы видим, что собрание открывает один спикер и закрывает один спикер».
Как сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе 8 августа началась конференция демократических сил «Новая Белоруссия». В ней приняли участие экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, представитель еë офиса Александр Добровольский, представитель организации BYPOL Александр Азаров, экс-ресторатор Вадим Прокопьев, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, врач-психиатр Дмитрий Щигельский.