Минск, , 08:34 — REGNUM Бывший минский ресторатор, а ныне оппозиционный политик Вадим Прокопьев предложил коллегам по белорусской оппозиции создать альтернативные органы власти. Это предложение прозвучало на конференции демократических сил «Новая Белоруссия», начавшейся 8 августа в Вильнюсе, сообщает издание «Зеркало»

Белорусская оппозиция Cesco

Вадим Прокопьев "Нам не обязательно копировать существующую «красно-зелëную» структуру. Не должно быть 23 министерства и 10 департаментов. В составе этого правительства тем не менее должна быть гражданская и военная часть, а также все необходимые атрибуты этой организации: это МИД, вооруженные силы, департамент финансов, счëтная палата, служба собственной безопасности. Это правительство должно стать магнитом для всех честных людей в Белоруссии, которые живут в Белоруссии сложным выбором и вынуждены служить злу. Потому что им просто некуда присоединиться. Как военным, так и чиновникам. Это правительство должно иметь бюджет и собирать налоги. В подчинении этого правительства должны быть вооруженные силы и свой маленький Моссад».

На конференции Прокопьеву задали вопрос, готов ли он взять на себя ответственность за начало гражданской войны в Белоруссии, если «Минск не будет захвачен за три дня». «Я собираюсь разделить ответственность с теми, кто примет такое решение», — ответил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе 8 августа началась конференция демократических сил «Новая Белоруссия». В ней, помимо Прокопьева, приняли участие экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, представитель еë Офиса Александр Добровольский, представитель организации BYPOL Александр Азаров, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, врач-психиатр Дмитрий Щигельский.