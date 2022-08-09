Минск, 9 августа 2022, 08:34 — REGNUM Бывший минский ресторатор, а ныне оппозиционный политик Вадим Прокопьев предложил коллегам по белорусской оппозиции создать альтернативные органы власти. Это предложение прозвучало на конференции демократических сил «Новая Белоруссия», начавшейся 8 августа в Вильнюсе, сообщает издание «Зеркало»
На конференции Прокопьеву задали вопрос, готов ли он взять на себя ответственность за начало гражданской войны в Белоруссии, если «Минск не будет захвачен за три дня». «Я собираюсь разделить ответственность с теми, кто примет такое решение», — ответил он.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе 8 августа началась конференция демократических сил «Новая Белоруссия». В ней, помимо Прокопьева, приняли участие экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, представитель еë Офиса Александр Добровольский, представитель организации BYPOL Александр Азаров, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, врач-психиатр Дмитрий Щигельский.