Минск, 9 августа 2022, 08:23 — REGNUM Экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко обратился к коллегам по белорусской оппозиции с призывом поддержать заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской от 24 февраля, в котором было заявлено о создании переходного кабинета, и принять участие в реализации этого заявления. Об этом оппозиционер заявил на конференции демократических сил «Новая Белоруссия», начавшейся 8 августа в Вильнюсе, сообщает издание «Зеркало».
Первым приоритетом переходного кабинета политик назвал сохранение суверенитета Белоруссии. Латушко считает, что сохранить его поможет как раз создание оппозиционерами правительство. Второй приоритет для оппозиционного кабинета министров — это стабильное управление страной в транзитный период и само начало транзита. Третий приоритет — национально-освободительное движение. Поэтому, как считает Латушко, в правительстве должен быть создан сильный силовой блок. Внешняя политика, по словам Латушко, должна быть следующей: тотальная, политическая и экономическая изоляция президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Мы должны добиться замещения всех его [Лукашенко] представителей представителями демократического движения. Кроме того, крайне необходимо иметь прямую возможность влиять на санкционную политику, на режим Лукашенко. Это означает создание санкционного кабинета при комитете», — заявил оппозиционер.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе 8 августа началась конференция демократических сил «Новая Белоруссия». В ней, помимо Латушко, приняли участие экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, представитель еë Офиса Александр Добровольский, экс-ресторатор Вадим Прокопьев, представитель организации BYPOL Александр Азаров, врач-психиатр Дмитрий Щигельский.