Минск, , 08:23 — REGNUM Экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко обратился к коллегам по белорусской оппозиции с призывом поддержать заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской от 24 февраля, в котором было заявлено о создании переходного кабинета, и принять участие в реализации этого заявления. Об этом оппозиционер заявил на конференции демократических сил «Новая Белоруссия», начавшейся 8 августа в Вильнюсе, сообщает издание «Зеркало».

Павел Латушко Gov.by

Первым приоритетом переходного кабинета политик назвал сохранение суверенитета Белоруссии. Латушко считает, что сохранить его поможет как раз создание оппозиционерами правительство. Второй приоритет для оппозиционного кабинета министров — это стабильное управление страной в транзитный период и само начало транзита. Третий приоритет — национально-освободительное движение. Поэтому, как считает Латушко, в правительстве должен быть создан сильный силовой блок. Внешняя политика, по словам Латушко, должна быть следующей: тотальная, политическая и экономическая изоляция президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Мы должны добиться замещения всех его [Лукашенко] представителей представителями демократического движения. Кроме того, крайне необходимо иметь прямую возможность влиять на санкционную политику, на режим Лукашенко. Это означает создание санкционного кабинета при комитете», — заявил оппозиционер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе 8 августа началась конференция демократических сил «Новая Белоруссия». В ней, помимо Латушко, приняли участие экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, представитель еë Офиса Александр Добровольский, экс-ресторатор Вадим Прокопьев, представитель организации BYPOL Александр Азаров, врач-психиатр Дмитрий Щигельский.