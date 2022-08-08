Париж, 9 августа, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Франция поддерживает установление режима прекращения огня в секторе Газа, а также призывает наладить поставки гуманитарной помощи пострадавшим. Об этом говорится в официальном заявлении французского МИД.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

«Франция призывает все стороны уважать режим прекращения огня, который позволит избежать новой эскалации напряженности и жертв среди мирного населения», — заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Дипломаты подчеркнули, что необходимо обеспечить бесперебойный доступ в сектор Газа гуманитарной помощи и топлива. Также МИД Франции призвал оказать медицинскую помощь всем нуждающимся в регионе. Кроме того, Париж пообещал приложить всевозможные усилия, чтобы достичь дипломатического решения конфликта между Израилем и Палестиной.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 августа представители палестинской группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили заключение режима прекращения огня с Израилем. При этом израильская сторона также согласилась на перемирие. Ранее глава правительства Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции «Рассвет».