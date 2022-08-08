Киев, 9 августа, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Въезд на свою территорию для жителей России призвал запретить страны Запада президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление украинский лидер сделал в опубликованном 8 августа интервью газете The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению Зеленского, закрытие границ является самым важным санкционным ограничением, так как граждане России, по его словам, отбирают чужую землю. Поэтому украинский президент считает, что жителей России надо заставить жить в своём мире до тех пор, «пока не изменят свою философию».

Более того, Зеленский утверждает, что закрыть границы нужно и для тех российских граждан, которые не поддержали действия властей и покинули страну в знак протеста. Как заявил украинский лидер, всех граждан России надо отправить на родину и запретить выезд, независимо от их взглядов.

Зеленский поясняет, что к ответственности, по его мнению, надо призывать всё население России, так как российские граждане сами выбрали своё правительство и не хотят вести с ним борьбу. Все введённые в отношении России санкции Зеленский считает слабыми в сравнении с закрытием границ для российских граждан на год и вводом полного эмбарго на закупку российских энергоносителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский пригрозил, что переговоры с Россией могут и не начаться, если Россия будет проводить на занятой украинской территории какие-либо референдумы.