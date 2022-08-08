Тайбэй, 9 августа, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Военные Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами на южной части острова 9 августа, сообщает тайваньское Центральное информационное агентство со ссылкой на источники в военных кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Предполагается, что маневры будут проходить на юге острова в период с 9 по 11 августа. В рамках учений военные отработают стрельбы из гаубиц калибра 155 мм, а также минометов калибра 122 мм. Отмечается, что главной целью маневров является проверка боеспособности тайваньских подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден выразил обеспокоенность продлением военных учений Китая в Тайваньском проливе. Маневры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начались после окончания визита спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. До этого Пекин выражал решительный протест против визита американского политика на остров. По мнению Китая, подобные необъявленные поездки подрывают целостность государства и разжигают сепаратистские настроения на Тайване.