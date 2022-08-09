Анкара, , 00:39 — REGNUM Выход ещё двух судов с продовольствием из украинского Черноморска разрешил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба ООН.

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«Совместный координационный центр сегодня санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы», — уточняется в сообщении.

Выход судов назначен на 9 августа. Первое судно MV OCEAN LION выйдет из Черноморска с грузом 64 720 тонн кукурузы и направится в Южную Корею, город Инчхон. Второе судно MV RAHMI YAGCI, на борту которого будет 5300 тонн подсолнечного масла, направится в Стамбул.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о выполнении договорённостей по созданию зернового коридора и вывозу сельхозпродукции с Украины.

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