Ижевск, 9 августа, 2022, 00:37 — ИА Регнум. В пункте временного размещения беженцев с территории Донбасса, который расположен в санатории-профилактории «Ижсталь», находятся два ребенка без законных представителей, в сопровождении бабушки. Этот факт был установлен в ходе проверки соблюдения прав несовершеннолетних, прибывших из Донецкой Народной Республики.

Пресс-служба администрации Курской области Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Курскую область

В пресс-службе прокуратуры Удмуртии отметили, что местонахождение матери детей не установлено, отец несовершеннолетних неизвестен.

Для защиты прав детей прокурор направил исковое заявление в суд с требованием об установлении факта отсутствия родительского попечения. Суд эти требования удовлетворил.

В настоящее время принимаются меры к выбору формы устройства детей в соответствии с семейным законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Ижевск прибыла группа эвакуированных жителей Донбасса. Всего 450 человек. В республике организовано три пункта временного размещения жителей ДНР, ЛНР и Украины — два пункта находятся в Ижевске, один — в Якшур-Бодьинском районе на территории оздоровительного комплекса «Берёзовая роща».

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