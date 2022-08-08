Москва, 9 августа, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Завершился первый образовательный круиз проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участниками проекта стали активисты проекта «Экософия».

АНО «Россия — страна возможностей» Вита Саар

О содержании проекта, о планах его развития корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель проекта «Экософия» Вита Саар.

Проект «Экософия» стал одним из самых ярких «мозговых штурмов» на теплоходе по маршруту «Москва — Нижний Новгород». Кто был его участником и каковы Ваши впечатления о формирующейся команде проекта?

«В образовательном круизе президентской платформы «Россия — страна возможностей» приняли участие более 20 экспертов проекта «Экософия» и также активные участники нашего сообщества, которые работают на постсопровождении после первой части форума «Экосистема», прошедшего в Вологодской области в мае. Нашей главной задачей было синхронизироваться, сонастроиться, понять, насколько совпадают наши ценности. И мы сделали это, у нас все получилось. Четыре дня мы работали над мотивацией участников, над «корпусом смыслов», которые мы будем доносить до наших потенциальных партнеров. И несмотря на то, что в нашем семинаре принимали участие лидеры различных организаций и проектов, например, «Экологическая инспекция» Народного фронта, фонд «Дарящие надежду», который занимается заботой о бездомных животных, представители нескольких заповедников — все эти люди уже давно являются лидерами в своих экологических направлениях. И при этом мы смогли сформулировать свои цели и задачи таким образом, что с этим согласились все. И с этими знаниями все разъехались по своим регионам, чтобы дальше продвигать ценности движения «Экософия» — нашей новой философии», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Вита Саар.

Одной из задач четырехдневного семинара было формирование «корпуса смыслов», определяющих суть проекта «Экософия». Удалось?

«Одна из задач нашего движения «Экософия» — рассказать жителям нашей страны, что тема экологии шире, чем урна. О том, что экология — это обо всем. Как и в чем мы живем, что едим, во что одеваемся, как мы путешествуем, как отдыхаем. Удалось».

Как будут развиваться события «Экософии»?

«В наших 15-ти номинациях все участники проекта смогут «прокачать» свои знания, поделиться своими проектами. Например, если человек выбрал направление «Я так живу», он сможет понять, как навыки и привычки экологичного образа жизни можно применить в личной жизни. Если более активен — организует новый проект, станет «Эко-лидером». Мы открыты для всех».