Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш плотно работает с руководством МАГАТЭ для организации визита инспекторов агентство на Запорожскую атомную станцию. Об этом сегодня, 8 августа, заявил официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети Npp.zp.ua

По словам Дюжаррика, в руководстве ООН чрезвычайно обеспокоены ситуацией вокруг Запорожской АЭС, которая может оказаться под атакой. В связи с этим ООН и генеральный секретарь надеются, что МАГАТЭ удастся отправить на станцию инспекторов, чтобы узнать, что именно там происходит.

«Генеральный секретарь в тесном контакте работает с МАГАТЭ и поддерживает организацию всеми возможными способами», — сказал Дюжаррик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 августа украинские войска снова обстреляли из реактивных систем Запорожскую АЭС. Стоит отметить, что начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сотрудники ООН продолжают препятствовать руководству МАГАТЭ в проведении объективного контроля за состоянием Запорожской АЭС.