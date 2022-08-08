Москва, , 23:52 — REGNUM Московское «Динамо» продлило контракт с российским фланговым защитником Дмитрием Скопинцевым. Об этом 8 августа сообщается на официальном сайте клуба РПЛ.

Дмитрий Скопинцев Светлана Бекетова soccer.ru

По информации источника, новое соглашение Скопинцева с «Динамо» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 защитник сыграл во всех четырех стартовых турах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

За «Динамо» Дмитрий Скопинцев выступает с 7 января 2020 года после перехода из «Краснодара» за 4,3 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 4,5 миллиона евро.