Вулвергемптон, Великобритания, 8 августа, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Испанская «Валенсия» объявила об уходе 25-летнего флангового нападающего сборной Португалии по футболу Гонсалу Гедеша в «Вулверхэмптон». Об этом 8 августа сообщается на официальном сайте «летучих мышей».

Soccer.ru Гонсалу Гедеш

По информации источника, клуб Английской Премьер-лиги заплатил «Валенсии» 30 миллионов евро за трансфер Гедеша. Ранее уход португальца подтвердил главный тренер испанского клуба Дженнаро Гаттузо.

В прошедшем сезоне Ла Лиги 2021/22 португальский нападающий принял участие в 36 турах регулярного чемпионата, в которых забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

За «Валенсию» Гонсалу Гедеш выступал с 27 августа 2018 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» за 40 миллионов евро.