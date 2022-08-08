Женева, Швейцария, 8 августа, 2022, 23:44 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 432 423 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 658 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 8 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже581 686 197 носителей вируса, подтверждён 6 410 961 случай смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили Япония, Южная Корея, Вьетнам, США, Турция, Германия, Италия, Франция, Австралия и Китай.