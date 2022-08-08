Барселона, Испания, 8 августа, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» намерена начать судебное дело в отношении 25-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга, если футболист не согласится добровольно уйти из клуба. Об этом 8 августа сообщает издание The Athletic.

«Барселона»

По информации источника, в руководстве «сине-гранатовых» нашли нарушения в новом контракте Френки де Йонга, который он заключил с командой в октябре 2020 года.

За «Барселону» нидерландский хавбек выступает с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Френки де Йонг сыграл в 32 турах Ла Лиги 2021/22, в которых набрал 6 (3+3) очков по системе гол+пас и получил пять желтых и одну красную карточки.