Ижевск, 8 августа, 2022, 23:40 — ИА Регнум. У индивидуального предпринимателя в Ижевске украли барсетку с миллионом рублей наличными. Об этом сообщает управление МВД России по Удмуртии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные

Обратившийся в полицию мужчина сообщил, что оставил барсетку с деньгами в торговом зале, когда отправился в примерочную.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 55-летний житель Ижевска. В его квартире была обнаружена украденная барсетка, в которой было только 250 тыс. рублей и ключи потерпевшего. Найденные в барсетке документы подозреваемый выкинул, а 750 тыс. уже успел потратить на собственные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье о краже со значительным ущербом.

В пресс-службе подчеркнули, что данное преступление наказание может составить до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ижевске с одного из строительных объектов были украдены 90 шестиметровых листов профнастила.

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