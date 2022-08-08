Борнмут, Великобритания, 8 августа, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Английской футбольный клуб «Борнмут» объявил о трансфере 25-летнего центрального защитника «Фейеноорда» и сборной Аргентины Маркоса Сенеси. Об этом 8 августа сообщается на официальном сайте «вишен».

Tottenhamhotspur.com «Тоттенхэм» - «Борнмут» 4:0

По информации источника, сумма трансфера составила 15 миллионов евро. О деталях контракта пока не сообщается.

В прошлом сезоне Маркос Сенеси принял участие в 32 турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых набрал 4 (2+2) очка по системе гол+пас. Также защитник получил лишь четыре желтые карточки.

За «Фейеноорд» Сенеси выступал с 2 сентября 2019 года после перехода из «Сан-Лоренцо» за 7 миллионов евро.