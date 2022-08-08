Прага, 8 августа, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Приобрести партию беспилотников намерены военные Чехии у Израиля, передаёт 8 августа CTK.

IAI Heron в полете

Как уточняет чешское минобороны, у Праги есть в планах покупка разведывательных беспилотников Heron-1 производства IAI. Контракт предполагается на сумму полтора миллиарда крон, или €60 млн.

Соглашение на покупку Прага надеется подписать до конца года. Первый беспилотник Чехия рассчитывает получить в 2023 году.