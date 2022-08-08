Вашингтон, 8 августа, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Власти США считают, что на Украину поставлено уже достаточно западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS и пока не планируют новых поставок этих комплексов. Об этом сегодня, 8 августа, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.

Система залпового огня HIMARS. Загрузка сменного пакета в пусковую установку

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По словам Каля, Украина к настоящему времени получила 16 РСЗО HIMARS от Соединенных Штатов, а также три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия.

Представитель Пентагона подчеркнул, что на данном этапе США видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов, в том числе к РСЗО HIMARS.

«У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок этих (управляемых реактивных снарядов — ИА REGNUM) GMLRS», — заявил Каль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня США объявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS.