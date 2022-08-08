Рим, 8 августа, 2022, 23:41 — ИА Регнум. В Италии 8 августа изъяли невзорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны из небольшой реки, пересохшей из-за экстремальной жары.

Бомба

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, бомба весом 430 кг была найдена рыбаками на берегу реки По.

Внутри бомбы находилось 230 кг взрывчатки. Событие произошло неподалеку от деревни Борго Виргилио в Ломбардии. Сразу после обнаружения бомбы 3000 местных жителей эвакуировались, чтобы позволить саперам провести контролируемый взрыв и уничтожить бомбу.