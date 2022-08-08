Йошкар-Ола, 8 августа, 2022, 23:35 — ИА Регнум. На Патриаршей площади в Йошкар-Оле приготовили гигантский марбургер, установив новый мировой рекорд. Об этом сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

vk.com/govrme Рекордный марбургер

Вес нового марийского блюда составил 857 кг, диаметр — 1,8 м. На его приготовление ушло 240 кг фарша, в приготовлении которого использовалась свинина, говядина и мясо кабана, 40 кг помидоров, 30 кг красного репчатого лука, 30 кг кабачков и столько же — соленых огурцов, 40 кг сыра, 55 кг острого соуса и 16 кг - соуса с белыми грибами, а также в состав вошли 16 кг бекона. Использовались исключительно продукты местного производства.

Булочка для марбургера была выпечена в специально установленной печи площадью около 5 кв. метров. Её вес составил 340 кг, а изготавливалась она с добавлением морковного сока по специальному рецепту ресторатора Ивана Антропова. В приготовлении рекорда принял участие зампред Совета Федерации, представитель исполанительной власти Марий Эл Константин Косачев.

Рекорд был зафиксирован главным редактором Международного реестра достижений и рекордов «Достояние нации» Маргаритой Железновой.

ИА REGNUM напоминает, 6 августа Йошкар-Ола отмечала 438-летие со дня основания. Праздничные мероприятия прошли на 20 городских площадках. Гости и жители города смогли принять участие в фестивале воздухоплавания «Легкие люди», также прошел фестиваль национальной кухни, бумажных змеев, состоялись показательные выступления парашютистов и канатоходцев, прошла марийская дискотека «Марий кас». Завершил празднование красочный фейерверк.