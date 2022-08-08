Неаполь, Италия, 8 августа, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» объявил о подписании однолетнего контракта с 35-летним нападающим сборной Бельгии Дрисом Мертенсом. Об этом 8 августа сообщает на официальном сайте команды.

Www.sscnapoli.it Дрис Мертенс

Также состав «Галатасарая» пополнил хавбек лондонского «Арсенала» и сборной Уругвая Лукас Торрейра. Уругваец обошелся турецкому клубу в 6 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Торрейру в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дрис Мертенс, выступая за итальянский клуб «Наполи», принял участие в 30 турах Серии А 2021/22, в которых отметился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей. Также бельгиец получил две желтые карточки.