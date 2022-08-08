Дортмунд, Германия, 8 августа, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» подписала 34-летнего французского форварда «Кельна» Антони Модеста на замену Себастьяну Аллеру, у которого обнаружена злокачественная опухоль яичка. Об этом 8 августа сообщает на официальном сайте «шмелей».

«Боруссия» (Дортмунд)

«Боруссия» заплатила «Кельну» 5 миллионов евро за трансфер 34-летнего француза. Соглашение Антони Модеста с футбольным клубом из Дортмунда рассчитано на один сезон до конца июня 2023 года.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Антони Модест принял участие в 32 турах регулярного чемпионата, в которых отметился 20 забитыми мячами, тремя голевыми передачами и получил четыре желтые карточки.