Милан, Италия, 8 августа, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Миланский «Интер» объявил о расторжении контракта с 33-летним фланговым нападающим национальной сборной Чили по футболу Алексисом Санчесом. Об этом 8 августа сообщается на официальном сайте «нерадзурри».

Кирилл Венедиктов Алексис Санчес

За «Интер» Алексис Санчес выступал с 29 августа 2019 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Спустя год футболист подписал полноценный контракт с миланским клубом.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 33-летний нападающий сыграл в 27 турах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле Алексис Санчес провел лишь 866 минут.