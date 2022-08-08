Лондон, 8 августа, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил 30-летнему голкиперу сборной Сенегала Эдуару Менди подписать новое соглашение. Об этом 8 августа сообщает издание Sky Sports.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, стороны пока не могут договориться по финансовым вопросам, однако руководство клуба полностью рассчитывает на вратаря.

В текущем сезоне Менди принял участие в одном матче Английской Премьер-лиги 2022/23 с «Эвертоном» (1:0).

«Челси» подписал Эдуара Менди 24 сентября 2020 года. Лондонский клуб заплатил «Ренну» 24 миллиона евро за трансфер сенегальского футболиста. Действующее соглашение Менди с «Челси» рассчитано еще на три года до конца сезона 2024/25.

Ранее сообщалось, что «Челси» договорился с «Ред Булл Лейпцигом» о продаже форварда Тимо Вернера в «Ред Булл Лейпциг» за 19,5 миллиона евро.