Пекин, 8 августа 2022, 23:06 — REGNUM Надежду на то, что договор СНВ-3 будет выполняться обеими сторонами, выразил 8 августа на встрече с журналистами глава департамента по контролю над вооружениями китайского МИД Фу Цун.
Комментируя решение России приостановить практику инспекций, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений, Фу Цун заявил о важности этого соглашения, ведь речь идёт о ядерном оружии.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России объявил о приостановке на время инспекций в рамках СНВ-3 из-за создающей неблагоприятную обстановку политики США.
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