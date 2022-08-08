Пекин, , 23:06 — REGNUM Надежду на то, что договор СНВ-3 будет выполняться обеими сторонами, выразил 8 августа на встрече с журналистами глава департамента по контролю над вооружениями китайского МИД Фу Цун.

МИД КНР (сс) Max12Max

Комментируя решение России приостановить практику инспекций, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений, Фу Цун заявил о важности этого соглашения, ведь речь идёт о ядерном оружии.

Фу Цун «Обеим сторонам следует позволить процедурам беспрепятственно выполняться для создания доверия в других частях мира».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России объявил о приостановке на время инспекций в рамках СНВ-3 из-за создающей неблагоприятную обстановку политики США.

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