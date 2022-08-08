Пекин, 8 августа, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Надежду на то, что договор СНВ-3 будет выполняться обеими сторонами, выразил 8 августа на встрече с журналистами глава департамента по контролю над вооружениями китайского МИД Фу Цун.

(сс) Max12Max МИД КНР

Комментируя решение России приостановить практику инспекций, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений, Фу Цун заявил о важности этого соглашения, ведь речь идёт о ядерном оружии.

Фу Цун «Обеим сторонам следует позволить процедурам беспрепятственно выполняться для создания доверия в других частях мира».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России объявил о приостановке на время инспекций в рамках СНВ-3 из-за создающей неблагоприятную обстановку политики США.