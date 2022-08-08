Химки, Московская область, 8 августа, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран отправлен в отставку. Об этом 8 августа сообщает издание «РБ Спорт».

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Химки» Сергей Юран

После четырех сыгранных туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Химки», одержав две победы и набрав семь очков, занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В матче пятого тура клуб встретится с грозненским «Ахматом».

За свою карьеру Сергей Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году специалист помог команде сохранить прописку в РПЛ, а в 2020 завоевать путевку в элитный дивизион чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Сергей Юран может возглавить «Урал» из Екатеринбурга, который на днях отправил в отставку Игоря Шалимова после четырех подряд поражений команды в рамках РПЛ.